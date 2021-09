Guadagnare con le affiliazioni attraverso i social

Aprire una pagina su un social network non è più solo un’attività a scopo ludico, ma è diventata sempre più spesso una vera fonte di guadagno, grazie anche ad una serie di strategie di contorno che è possibile adottare. Tra queste troviamo il metodo dell’affiliazione, valido non solo per le piattaforme di blog ma anche per i social network (tra i social più remunerativi vi è sicuramente YouTube).

Per poter guadagnare attraverso i social grazie ai programmi di affiliazione è necessario conoscere a fondo questo tipo di strategia e comprendere come comportarsi sui social per incentivare gli utenti ad acquistare un prodotto o un servizio da noi sponsorizzato.

Approfondiamo l’argomento.

Cos’è l’affiliate marketing

Quando parliamo di affiliate marketing ci riferiamo ad una strategia utilizzata online che permette di guadagnare percentuali sulle vendite oppure sui click che sono generati dagli utenti che visionano la pagina del prodotto attraverso le sponsorizzazioni. Ogni affiliato ottiene, infatti, dal programma di affiliazione, un link personalizzato che riconosce l’origine dell’arrivo del cliente. Grazie a tale link di tracciamento, l’affiliato ottiene una fee su ogni prodotto oppure servizio che è stato venduto attraverso la sua sponsorizzazione.

Affinché il programma accetti l’affiliazione è necessario creare contenuti originali e unici. Inoltre più si sponsorizzano prodotti e servizi inerenti il proprio target, maggiori sono le possibilità di guadagno.

Inserire le affiliazioni nei social network

Per procedere con un’affiliazione non è necessario avere un blog in un sito internet, ma basta anche solo essere attivi e avere un seguito sui social network: il caso più comune è quello di YouTube. Se ti stai chiedendo come guadagnare con YouTube devi sapere che molti influencer allegano alla descrizione link di affiliazioni inerenti ai prodotti di cui hanno parlato nei video.

È importante però precisare che non bisogna confondere l’affiliato dall’influencer. Per essere affiliato non è necessario essere un influencer, anche se comunque avere un buon seguito di utenti aiuta a raggiungere prima l’obiettivo di guadagno. In particolare su questo canale per farsi notare si consiglia di produrre contenuti di alta qualità e che siano interessanti per il proprio target.

Allo stesso modo è possibile inserire il link dell’affiliazione su social network come Facebook e Instagram. Anche in questo caso è necessario pubblicare contenuti inediti e originali ed è possibile allegare al post il link di affiliazione di un prodotto oppure di un servizio che è stato provato precedentemente oppure che sia di nostro interesse.

Come scegliere il giusto programma di affiliazione

Numerosi sono i programmi di affiliazione disponibili sul web. Ma qual è il migliore? Ogni programma di affiliazione deve essere scelto in base alle proprie esigenze. In particolare per i social network, il metodo migliore per guadagnare attraverso le affiliazioni è quello di scegliere il programma che meglio si interfacci con il nostro target. Sponsorizzare prodotti diversi da quelli di nostro interesse, infatti, risulta essere controproducente e rischia di non portare guadagni.

Prima di iscriversi ad un programma di affiliazione è quindi importante capire che cosa offre, se è in linea con le nostre necessità e soprattutto se rispetta le esigenze del nostro target. Più riusciremo a restringere la nicchia maggiori saranno le possibilità di ricavo.

Affidarsi a network di affiliazione

Non sempre è facile trovare il programma di affiliazione e soprattutto che soddisfi le diverse esigenze. Per tale motivo si consiglia di affidarsi a network di affiliazione. Si tratta di siti che fungono da intermediari tra l’inserzionista, che si tratti di un brand o di un’azienda, e l’affiliato.

Grazie al supporto dei network risulta più facile trovare la campagna di affiliazione adatta al proprio target e che quindi permette di garantire un maggiore guadagno.