Incidente a Cittiglio, motociclista in gravi condizioni

Grave incidente stradale a Cittiglio, sulla Statale 394, con violento scontro tra un’auto e una moto.

È successo poco prima delle 16.30, all’uscita del paese, vicino al cimitero. Sul posto stanno intervenendo – in “codice rosso” – l’elisoccorso, un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate e un’automedica.

Il motociclista è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, in pericolo di vita. Era cosciente ma ha perso molto sangue.

Sul posto anche la Polizia Locale Medio Verbano, impegnata con due pattuglie per i rilievi e per la viabilità.

Secondo una prima ricostruzione il motociclista veniva da Laveno e all’uscita della curva ha urtato un’auto che veniva in senso opposto, da Cittiglio: ha impattato sulla fiancata dell’auto e poi è caduto a terra.

Il traffico è deviato verso il Pradaccio, sulla strada che attraversa la zona industriale di Cittiglio-Laveno.

(Articolo aggiornato alle ore 17.00 di sabato 4 settembre 2021)