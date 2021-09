Insieme per Vergiate si racconta ai cittadini

Marta Birigozzi, candidata sindaco di Insieme per Vergiate, ha presentato la sua lista sostenuta dai quattro partiti di centrodestra Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lombardia ideale nella serata di venerdì 10 settembre in sala polivalente.

Oltre alla candidata sindaco, sono dodici i volti che compongono Insieme per Vergiate: sette donne e cinque uomini. «Abbiamo riunito – commenta Birigozzi – persone che amano Vergiate, che hanno voglia di fare e dal grande spessore morale. Portiamo un programma ambizioso, ma fatto di proposte concrete e realizzabili per portare il cambiamento nel nostro paese».

Il programma

Il programma comprende sette punti principali, che vanno dal potenziamento della macchina comunale, alla sicurezza, allo sviluppo, valorizzazione e tutela del territorio, ma anche aiuto al reinserimento nel mondo del lavoro, supporto alle fasce più deboli e l’aumento delle attività sportive e culturali per i giovani e incentivi per gli studenti più meritevoli.

Per quanto riguarda il funzionamento della macchina comunale, Insieme per Vergiate punta sulla riduzione della burocrazia, maggiore velocità nel disbrigo delle pratiche e il ripensamento del sito comunale per rendere più agevole la navigazione.

Per i candidati di Insieme per Vergiate, la strada per il rilancio delle attività commerciali passa attraverso un’accurata riqualificazione del centro storico a partire dall’arredo urbano, ma anche attraverso l’organizzazione di eventi capaci di attirare turisti che vivano la città.

Il centrodestra, in ambito sociale, propone una politica di reinserimento nel mondo del lavoro. Inoltre prevede l’attivazione di servizi come: sostegni alla fragilità, lotta al disagio sociale, “nonno sitter” e uno sportello dedicato agli anziani.

«La cultura – spiega Insieme per Vergiate – è il motore ma le associazioni sono la benzina necessaria per vivere la città. Si darà grande valore all’associazionismo di ogni settore». Il programma nel dettaglio prevede: l’istituzione di una nuova scuola d’arte che spazi tra diverse discipline: dalla danza, alla musica, al teatro; il potenziamento del servizio scolastico e di trasporto; attività di doposcuola e aiuto compiti e la destinazione di fondi per borse di studio dedicate agli studenti più meritevoli. Inoltre si valuteranno interventi sugli edifici scolastici.

«Si dice che i giovani – commentano i candidati – sono il nostro futuro, ma non è così, loro sono il nostro presente». Insieme per Vergiate si impegna a potenziare la sinergia tra l’amministrazione, la Consulta dello sport e le associazioni del territorio per supportare ogni tipo di attività; a tenere aggiornate tutte le associazioni e società sportive del paese sulla pubblicazione di bandi; a svolgere una ricognizione di tutti gli impianti e a tenere un canale diretto coi cittadini per risolvere eventuali problemi.

Dal punto di vista della gestione del territorio, la lista punta su un’edilizia agevolata e di recupero, per evitare nuove costruzioni se non necessarie; una revisione del Piano di governo del territorio, l’individuazione di nuove aree per le scuole, le attività sportive e ricreative; il recupero al fine di rendere sempre più fruibili le aree di interesse ambientale del Monte San Giacomo e del Lago di Comabbio; la riqualificazione della piattaforma ecologica; la lotta contro l’abbandono dei rifiuti e interventi per rendere più agevole la raccolta differenziata, anche con l’istallazione di macchine per la raccolta di bottiglie e lattine con il rilascio di buoni da spendere nei negozi convenzionati.

Per quanto riguarda la sicurezza, Insieme per Vergiate vuole promuovere la collaborazione tra le forze dell’ordine, la Polizia locale e il Controllo del vicinato, l’implementazione di un sistema di sorveglianza e videosorveglianza e la redazione di una mappatura delle criticità; investire sulla sicurezza stradale e promuovere la professionalità della Protezione civile.

I nomi di Insieme per Vergiate

I candidati consiglieri di Insieme di Vergiate sono Lucia Baretta, Giuliano Boursier, Vanessa Degaetano, Manuel Deretti, Rosaria Dolce, Gianluca Melchiori, Katia Pignanelli, Rebecca Rainero, Serena Schincaglia, Gianfranco Tedeschi, Sabrina Vignando e Fabrizio Zaninelli.

Alla presentazione di venerdì sera hanno partecipato anche il deputato della Lega Leonardo Tarantino, il consigliere regionale della Lega Marco Colombo e il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini.