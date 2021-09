La fanfara di Lonate si prepara al raduno nazionale dei bersaglieri

La Fanfara Nino Tramonti Mario Crosta di Lonate Pozzolo si prepara a una trasferta importante, quella per il raduno nazionale dei bersaglieri, a Roma il prossimo 25/26 settembre 2021.

Una due giorni intensa, al cospetto di autorità politiche e militari nazionali.

La compagine lonatese al comando del capofanfara Maestro Tiziano Giaretta ha in programma prima di tutto il sabato sera un concerto nella centralissima Piazza di Pietra, vicino al Pantheon.

La domenica mattina sarà invece il momento della sfilata ai fori imperiali partendo dal Colosseo passando vicino all’altare della Patria: i bersaglieri a passo di corsa termineranno rendendo gli onori al monumento del Milite Ignoto, di cui questo anno si celebra il centenario.

Un’altra trasferta della Fanfara di Lonate conosciuta ed apprezzata in Italia e all’estero, che nell’ultimo anno ha fatto i conti con le molte limitazioni Covid ma ha colto comunque l’occasione per alcune esibizioni. In attesa del ritorno anche agli spettacolari “tattoo”, le esibizioni di musica e parata di formazioni militari diffuse in particolare all’estero (foto sotto: Saint Quintin, Nord della Francia).