La Varese digitale raccontata da Progetto Concittadino

“Futuro attuale: Varese è Digitale” Progetto Concittadino dialoga su economia digitale, competenze del territorio e opportunità di sviluppo.

L’appuntamento è per venerdì 24 settembre alle 16 alla saletta al primo piano del Globe Cafè, in via Sacco 6, Varese.

All’incontro interverranno Tita Freddi, assistente HR in Arhs Developments Italia e Candidata Progetto Concittadino; Max Furia Direttore Marketing in ITCore Group e Candidato Progetto Concittadino e Mirko Puliafito Fondatore e CEO in Digitiamo. È prevista inoltre la partecipazione di altre realtà digitali del territorio e professionisti del settore

Tra gli argomenti affrontati ci sarà il caso Digitiamo, fondato da Mirko Puliafito, software house italiana che sviluppa prodotti digitali. Max Furia invece parlerà di V.U.C.A, l’ acronimo inglese che racconta di impresa, cambiamento e agilità. Infine verrà illustrato il caso Arhs Developments Italia: Teresita Freddi seleziona e assume esperti in informatica per lavorare presso il JRC di Ispra come esterni.