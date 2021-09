L’ex-giocatrice Francesca Piccinini nominata vice presidente di Uyba Volley

Non un incontro celebrativo, ma ancora una volta un’occasione per presentare un progetto rivolto al futuro: Francesca Piccinini rimane legata al suo mondo, quello della pallavolo, con un ruolo diverso, ma decisamente stimolante. Durante la conferenza stampa moderata da Giorgio Ferrario che si è svolta oggi in casa UYBA alla e-work arena, il presidente biancorosso Giuseppe Pirola ha introdotto il “New Chapter” della stella più grande del volley italiano: Francesca Piccinini sarà vice presidente di UYBA Volley, un ruolo non solo simbolico e istituzionale, ma anche operativo.

Francesca seguirà da vicino i progetti sportivi della società, con un riferimento specifico al settore giovanile, ma anche al supporto tecnico dello staff di serie A. Non solo: Piccinini sarà supervisore di un “tour UYBA” nelle società sportive in tutta Italia, sarà ambassador della società e presenza fondamentale nelle attività di marketing. Durante l’evento sono intervenuti anche Paolo Ferrario, AD di e-work spa, main sponsor della squadra, Adriano Pucci Mossotti e in collegamento telefonico il presidente Fipav Giuseppe Manfredi, che ha annunciato in diretta il conferimento per merito sportivi del patentino di allenatrice a Francesca.

In riferimento al nuovo organigramma societario, il presidente Giuseppe Pirola ha annunciato che, oltre all’inserimento di Piccinini come vice-presidente insieme al già operativo Mario Chen, c’è un’altra novità riguardante la cantera: il ruolo di responsabile del settore giovanile sarà ricoperto da Silvano Bazzigaluppi che avrà anche il compito di sviluppare anche i rapporti con le società UYBA&Friends (presente in sala anche la neo-affiliata Gold VAP Piacenza).

Riguarda il video integrale della conferenza stampa qui