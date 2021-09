Lindt protagonista in tv con il nuovo reality show “Maître Chocolatier”

Si accendono i riflettori su “Maître Chocolatier, Talenti in Sfida”, il talent show in onda ogni sabato a partire dal 20 novembre per 5 settimane in esclusiva su TV8 (al tasto 8 del telecomando), il canale in chiaro di Sky.

Lindt Italia annuncia il primo talent show italiano per aspiranti “maestri cioccolatieri”, nel quale dieci professionisti, massimi esperti nell’arte del cioccolato, si sfideranno fino all’ultima pralina per entrare nella squadra di Lindt Italia.

“Maître Chocolatier, Talenti in Sfida” sarà condotto dallo chef stellato e giudice di MasterChef Italia Giorgio Locatelli. Al suo fianco una giuria d’eccellenza, autorevole e con una lunga esperienza nel mondo del cioccolato: il Maître Chocolatier Lindt Nico Tomaselli, la pasticcera Melissa Forti e un ospite d’eccezione a sorpresa in ogni puntata, proveniente dal mondo dello spettacolo.