A Lonate Pozzolo il 15 torneo giovanile di volley

Nei prossimi due weekend (2-3-4 e 8-9-10 ottobre) si svolgerà nella palestra comunale delle scuole elementari A. Volta di Lonate Pozzolo (ingresso da via Galvani 48), la quindicesima edizione del torneo “Comune di Lonate Pozzolo” di pallavolo.

Organizzato dalla Pallavolo Lonate Pozzolo, e con il patrocinio del Comune di Lonate Pozzolo, il torneo a cui parteciperanno squadre di terza divisione, vedrà ai nastri di partenza quattro società:

– Pallavolo Lonate Pozzolo

– Astra Volley Samarate (presente con 2 squadre)

– Gar Volley Rescaldina (presente con 2 squadre)

– Volley Network’s Gallarate

Le sei squadre si sfideranno in un girone all’italiana. Le gare saranno disputate al meglio dei tre set fino a raggiungere i 21 punti. Per ogni set vinto la squadra guadagnerà 1 punto in classifica. Nella giornata di domenica 10 ottobre si svolgeranno le finali per il 5° e 6° posto (ore 16), per il 3° e 4° posto (ore 17.30) ed infine alle ore 19 la finale per il 1° e 2° posto.

Nel pomeriggio di sabato 9 inoltre, alle ore 16, si terrà un amichevole tra le formazioni U18 della Pallavolo Lonate Pozzolo e Rezzara Volley.

Durante lo svolgimento del torneo sarà attivo un punto ristoro.

Ricordiamo all’impianto, a causa delle normative anti Covid, potrà accedere solo un numero limitato di persone pari al 35% della capienza dello stesso e che L’ingresso sarà solo per i possessori di Green Pass.

Qui di seguito trovate il calendario della manifestazione.

GIORNO ORARIO SQUADRA 1 SQUADRA 2

Venerdì 01-ott-21 19.00 Astra Rossa vs. Rescaldina Bianca

20.30 Astra Bianca vs. Volley Network

Sabato 02-ott-21 16.00 Lonate vs. Astra Rossa

17.30 Rescaldina Rossa vs. Astra Rossa

19.00 Lonate vs. Volley Network

20.30 Rescaldina Rossa vs. Volley Network

Domenica 03-ott-21 16.00 Rescaldina Bianca vs. Lonate

17.30 Rescaldina Rossa vs. Lonate

19.00 Astra Rossa vs. Astra Bianca

20.30 Rescaldina Bianca vs. Volley Network

Venerdì 08-ott-21 19.00 Lonate vs. Astra Bianca

20.30 Rescaldina Rossa vs. Rescaldina Bianca

Sabato 09-ott-21 16.00 u18 Lonate vs. u18 Rezzara

17.30 Volley Network vs. Astra Rossa

19.00 Astra Bianca vs. Rescaldina Bianca

20.30 Astra Bianca vs. Rescaldina Rossa

Domenica 10/10/2021 16.00 quinta vs. sesta

17.30 terza vs. quarta

19.00 prima vs. seconda