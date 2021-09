Il luogotenente Francesco Cesare va in congedo e lascia il comando dell’aliquota radiomobile di Luino

Avvicendamenti per anzianità alla compagnia dei caracinieri di Luino: Il luogotenente c.s. Francesco Cesare va in congedo e lascia il comando dell’aliquota radiomobile di Luino Nato in provincia di Taranto nel 1961, il Luogotenente C.S. Francesco Cesare è giunto in questa Provincia nel settembre del 1990, direttamente dall’allora Scuola Sottufficiali dei Carabinieri.

Per 8 anni ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Luino in qualità di addetto, ricoprendo per alcuni mesi anche il ruolo di comandante in sede vacante.

Dal settembre del 1998 e per oltre vent’anni ha operato presso l’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Luino, partecipando a numerose attività investigative, ultima delle quali la famosa operazione “Maghreb”, condotta nei confronti di un sodalizio criminale, composto da cittadini italiani e maghrebini, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti tipo cocaina, eroina (anche sintetica detta “eroina nera”), hashish e marijuana, in aree di spaccio poste in zone boschive di questo territorio.

Dal 2018 il Luogotenente Cesare ha assunto l’incarico di comandante dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Luino, che ha retto sino allo scorso 25 settembre, data del suo congedo.

Ben conosciuto nel territorio, attorno a lui si sono stretti con affetto, non solo tutti i colleghi del suo reparto, ma anche quelli che negli anni hanno condiviso con il Luogotenente Cesare passate esperienze lavorative, che in questi giorni lo hanno voluto salutare e ricordare.

Al suo posto è giunto dal Nucleo Carabinieri Campione d’Italia, il Maresciallo Capo Mauro Salvadori, 51 enne originario della provincia di Savona.

Arruolato nell’Arma nel 1991 come Carabiniere, è stato promosso Maresciallo il 23 luglio del 2009.

Giunto al Nucleo Operativo e Radiomobile luinese da alcuni mesi, vanta nella sua lunga carriera diverse esperienze lavorative, tra cui 9 anni di servizio presso la Stazione di Cuvio poi presso Nucleo Carabinieri di Campione d’Italia. Al suo attivo quattro missioni condotte in teatri operativi all’estero (Bosnia, Iraq e Kosovo).