A Malpensa in un anno intercettati 850 milioni di mascherine irregolari

Il Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, arriva in visita all’ufficio ADM di Milano Malpensa: un presidio importantissimo, rivelatosi ancor più centrale nel periodo di pandemia, quando da qui è passata la verifica di una parte importante dei dispositivi di protezione e della strumentazione sanitaria.

E i numeri – anche solo del 2021 – lo testimoniano: in questo anno l’Agenzia – che opera fianco a fianco con la Guardia di Finanza – ha complessivamente sequestrato 22.962,77 migliaia di beni Covid-19, di cui 18.407.450 mascherine.

Altri 350 milioni di mascherine sono state respinte e circa 500 milioni distrutte.

Il risultato di corretta immissione sul mercato è stato raggiunto anche grazie alla sinergia con il Mise e al declassamento a mascherine generiche di DPI o DM rietichettabili in quanto non rispettavano i parametri INAIL o ISS.

Il direttore generale Minenna, dopo aver salutato il personale, nel visitare uno dei magazzini di temporanea custodia, ha ringraziato il personale che, durante la pandemia, ha operato anche nelle attività di controllo e tutela della salute e sicurezza dei cittadini.

È stata operata, inoltre, la distruzione per tutti i casi in cui non fosse possibile il declassamento perché mascherine non rietichettabili come generiche o addirittura pericolose.

ADM assicura il massimo impegno per la sicurezza e conformità dei prodotti immessi sul mercato.