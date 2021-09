“Il mio paese Inarzo” presenta il programma: “Vogliamo concludere quel che abbiamo cominciato”

Una nuova squadra e un rinnovato programma che riprende il cammino di crescita fin qui intrapreso. È una formula abusata quella che recita “innovazione nel segno della continuità” ma per la lista di Montonati, “Il mio paese Inarzo” è proprio così.

Lista e programmi verranno presentati giovedì 23 settembre alle ore 20:45 nella palestra di via Patrioti 28.

“Intendiamo portare avanti e concludere quel che abbiamo cominciato cinque anni fa. Lavoreremo insieme alla ricerca di idee e soluzioni che siano le migliori possibili per costruire una dimensione più vivibile è un tessuto sociale più ricco. La squadra che mi accompagnerà in questo percorso è composta da persone con passata esperienza e nuovi giovani che si sono proposti con passione” spiega il sindaco Fabrizio Montonati che sfida Roberto Gorini di Inarzo Futuro

Si parla di servizi sociali, politiche giovanili, di sport, scuole, cultura, urbanistica, decoro, lavori pubblici e anche di servizi ai cittadini, ecologia, ambiente, sicurezza e ordine pubblico: in un programma che non trascura nessun aspetto di un piccolo paese che ha comunque delle potenzialità.

Tra le proposte principali la riqualificazione dell’impianto sportivo comunale che si trova accanto all’attuale campo da tennis, e ancora “la realizzazione della nuova sede per la scuola dell’infanzia attraverso la riconversione dell’edificio polivalente di via Patrioti; il mantenimento delle convenzioni e delle agevolazioni economiche, a vantaggio dei residenti, con la scuola dell’infanzia la scuola primaria di Cazzago-Inarzo e con la scuola secondaria di Azzate; il miglioramento del parco giochi di via Bruno Sessa con l’aggiunta di attrezzature per il fitness, il completamento del parcheggio Monterosa.

Per quanto riguarda invece i servizi ai cittadini si pensa al potenziamento della rete Internet, alla prosecuzione della convenzione con l’Istituto Beccaria per il servizio prelievi, al trasporti dedicato alle persone in difficoltà. Sul tema dell’ecologia e dell’ambiente nel programma si ricorda l’adesione al nuovo progetto di Coinger di raccolta differenziata puntuale, ma si parla anche di installazione di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici, della sostituzione delle vecchie lampade di illuminazione pubblica con modelli più nuovi ecologici, del sostegno e della promozione della riserva naturale Palude Brabbia. Per la sicurezza e l’ordine pubblico è previsto il potenziamento dell’impianto esistente di videosorveglianza e la collaborazione con il Royal Wolf Rangers per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente”.

