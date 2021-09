Premio giallo Stresa, il 18 settembre la finale

Si avvicina la premiazione del Premio giallo Stresa. Il 18 settembre alle 16,30 nei giardini di Villa Ducale in Corso Umberto I a Stresa sarà svelato il nome del vincitore, che sarà premiato con la pubblicazione del racconto su Giallo Mondadori e riceverà un quadro dell’artista stresiano Massimo Sala.

A contendersi l’ambito premio saranno Denise Antonietti (Napoli), Claudio Bonfioli (Lesa), Paolo Botti (Gorzano di Maranello), Mercedes Bresso (Torino e Stresa), Emilia Covini (Bollate e Baveno), Federica Cunego (Busto Arsizio), Patrizia Fanchini Pasteris (Chivasso e Lesa), Patrizia Fassio (Roma), Carlo Fossati (Belgirate), Barbara Girardi (Chieri), Stefano Grindatto (Milano), Chicca Maralfa (Bari), Fiammetta Murino Rossi (Vigevano), Duilio Parietti (Russo – Svizzera), Deborah Alice Riccelli (Genova), Francesca Santi (Livorno), Paola Varalli (Milano e Sesto Calende), Eleonora Veisi (Faenza), Laura Veroni (Varese) e Claudio Zanini (Milano).

Tra i premi ci sarà anche la realizzazione della versione audio di un racconto selezionato per il premio speciale “Voce del lago” a cura di Gerardo Placido. Ci saranno poi voucher e buoni per pernottamenti, cene, visite ed esperienze da vivere sul territorio offerti da imprenditori locali e reperiti grazie alla preziosa collaborazione con il Distretto Turistico dei Laghi. A determinare il vincitore sarà una giuria internazionale composta da Franco Forte, Gerardo Placido, Andrea Fazioli, Carmen Giorgetti Cima, Luigi Pachì. Verrà anche consegnato un riconoscimento al piccolo Giacomo Ronchi, undicenne di Civitanova Marche che ha partecipato al concorso con un breve racconto giallo ambientato all’Isola dei Pescatori.

In caso di maltempo l’evento si terrà al Palazzo dei Congressi. Sono richiesti Green Pass e mascherina, per entrambe le eventualità. L’ingresso è libero, con prenotazione all’indirizzo email giallostresa2021@gmail.com. Sono stati 142 i racconti ricevuti per l’edizione 2021 del Premio Giallo Stresa.

Giallo Stresa è organizzato dall’assessorato alla Cultura e Turismo della Città di Stresa in collaborazione con il Giallo Mondadori, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comunità di Lavoro Regio Insubrica, Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola, Associazione Gente di Lago e di Fiume, Terre Borromeo, Soroptimist International Club Verbano, Lions Club Verbano Borromeo e il supporto di Ricola che sarà presente con la distribuzione di caramelle. Il comitato organizzativo è composto da Maria Grazia Bolongaro, assessore alla Cultura e Turismo, Maria Elisa Gualandris, giornalista e scrittrice e Ambretta Sampietro ideatrice del premio. Come sempre, sarà presente la Libreria Leone Stresa per la vendita dei libri.

Il 25 settembre, alle 17, sulla terrazza del Gigi Bar a Stresa l’ex modella americana E. J. Moran presenterà il suo “Delitti di alta moda” (ed. Macchione) tradotto in italiano da Candia Camaggi che sarà presente e ci parlerà dell’arte della traduzione. Si tratta di un appassionante giallo ambientato nel modo della moda, con prefazione dell’attrice e modella Carrè Otis. Saranno disponibili copie del romanzo sia in italiano sia in inglese.