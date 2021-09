“Presenta, ascolto e dedizione”: il Pd per Marco Giudici a Caronno Pertusella

«Presenza, ascolto, dedizione e lavoro di squadra. Questo è lo slogan che il Partito Democratico di Caronno Pertusella, unitamente alle liste civiche alleate, ha contribuito a coniare per definire con quattro parole la compagine di maggioranza uscente, capitanata dal Sindaco Marco Giudici».

Questa la lista completa del Pd a Caronno: Sebastiano Caruso, Giorgio Turconi, Alessandra Agostini, Salvatore Argentino, Paola Baronio, Viviana Biscaldi, Massimiliano Caselli, Giuseppe Catania, Vincenzo Iaia, Maria Nicoletta, Francesca Rossetti, Elisa Sapuppo, Anthony Sunil, Angelo Tagliabue, Luciano Viganò, Fulvio Zullo.

«Un modo di fare politica onesta, trasparente e, soprattutto, efficace nel dare risposte ai

bisogni della collettività. Coerenza voleva che, appoggiando Marco Giudici nella sua sfida per un secondo mandato, si facessero scelte opportune nella formazione della lista dei candidati, individuando persone che potessero ben rappresentare queste caratteristiche».

«Nella lista del Partito Democratico per le elezioni comunali 2021 tutti i candidati presenti, di diverse età, ciascuno con il proprio bagaglio di esperienze politiche, sociali, di volontariato sono accomunati da una motivazione fondamentale: sostenere il candidato Sindaco Marco Giudici collaborando pienamente con tutti i candidati delle liste alleate per il raggiungimento, nel quinquennio, degli obiettivi previsti nel programma elettorale».

«Con un impulso in più da parte di coloro che hanno già speso tanti anni della propria vita mettendosi in gioco per il Bene Comune: la volontà di contribuire a far crescere una nuova generazione di amministratori comunali che possano in futuro ma, perché no, anche nel presente dare un eccellente contributo come loro hanno fatto».