Fare pubblicità con gli adesivi per pavimento

Il mondo della pubblicità e della comunicazione ha sempre avuto il pregio di essere creativo: laddove gli spot televisivi, i banner e i pop up sul web o il guerrilla marketing cominciano a perdere la loro efficacia (e chi l’avrebbe mai detto…), ecco che le menti più fantasiose iniziano a pensare ad altro e, guardandosi intorno, si accorgono che – forse – lo spazio sotto i nostri piedi non è stato sufficientemente sfruttato!

Questa idea geniale ha portato i creativi e i designer a concepire l’idea di una comunicazione fatta di adesivi per pavimento, oggi sfruttati più che mai, perché capaci di occupare uno spazio che fino a poco tempo fa non era proprio stato preso in considerazione e che attira l’attenzione, proprio per la sua originalità.

Immagina di tornare a una decina di anni fa e di fare un giro per un negozio, un centro commerciale, un parcheggio sotterraneo: se ti guardi intorno, noterai tanta cartellonistica appesa ai muri, totem sparsi qua e là e insegne al neon, ma sotto i tuoi piedi niente.

Adesso, ritorna alla contemporaneità: negli stessi luoghi, ora è cambiato qualcosa? Al di là degli esercizi che possono essersi rimodulati, se guardi in basso noterai frecce, scritte, indicazioni che ti suggeriscono come trovare quello che cerchi. Facile, no?

Come per tanti prodotti, oggi, anche gli adesivi per pavimento possono essere ordinati sul web, ma attenzione: oltre al prezzo concorrenziale, ricorda che si tratta di adesivi calpestabili, che devono dimostrare una certa resistenza, per cui è necessario saper scegliere un prodotto di qualità, che duri nel tempo.

La pandemia da Covid-19 ha sicuramente fatto entrare in confidenza le persone con questo tipo di segnaletica a pavimento, che ha dimostrato la sua utilità dando indicazioni sul distanziamento, sui percorsi da seguire, sull’ordine con cui essere serviti nei negozi o in banca. L’utilizzo degli adesivi per pavimenti si estende, comunque, a qualsiasi esercizio: dal negozio o supermercato, indicando le corsie, alle Poste, dal grande magazzino alla gelateria, dalla bottega sotto casa al centro commerciale. Anche perché – non dimentichiamolo – questi adesivi sono altamente personalizzabili. Frecce, cerchi, loghi aziendali, scritte di ogni tipo, colori in alta definizione, riproduzioni fotografiche: non c’è praticamente nulla che non possa essere riportato su di un adesivo di questo tipo.

Per cui – ne siamo sicuri – sentiremo parlare degli adesivi per pavimento ancora per molto tempo.