Scontro tra due auto a Castiglione Olona, coinvolte 4 persone

Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente automobilistico avvenuto a Castiglione Olona attorno alle 19. In via Fratelli Rossetti, due automobili, per cause da accertare, si sono scontrate.

I vigili del fuoco delle sedi di Tradate e Varese sono intervenuti con due autopompe e due fuoristrada.

Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi, un Fiat Panda e un’Audi, liberato uno degli occupanti mediante l’uso di cesoia e divaricatore e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti che sono stati trasportati in codice giallo in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno.