Prevenzione del tumore alla prostata: un incontro informativo a Castiglione Olona

Il prossimo 13 settembre a Castiglione Olona, al Centro Congressi Castello di Monteruzzo dalle 18:00 alle 20:00 si terrà un incontro sulla prevenzione del tumore alla prostata.

È la neoplasia più frequente nella popolazione maschile e costituisce quasi il 20% di tutti i tumori che colpiscono gli uomini italiani.

È indispensabile sottoporsi a controlli regolari, in base alla propria età e al proprio rischio personale. L’evento, promosso dalla testata di economia e politica sanitaria Italian Health Policy Brief (IHPB), in collaborazione con Caos ODV e AION srl, ha l’obbiettivo di porre al centro la cultura della prevenzione al fine di superare i confini scientifici ed abbracciare un panorama più ampio dai risvolti sociali e culturali. Un momento di condivisione, interazione e riflessione con gli esperti su questa delicata tematica. Vedi programma allegato.

L’evento avrà luogo a Castiglione Olona (VA), presso il Centro Congressi Castello di Monteruzzo (Sala 100 posti), Via Guglielmo Marconi 1, il prossimo 13 settembre dalle 18 alle 20.

Seguirà aperitivo