Sesto si risveglia sulle note della matinée musicale in Piazza De Cristoforis

La pandemia da Covid-19 e le conseguenti limitazioni alla vita sociale hanno pesato negativamente anche nei confronti dei Corpi e Bande Musicali

la cui attività è stata in primis interrotta e successivamente fortemente limitata.

Questa situazione non ha esentato il Corpo Musicale Giovanni Colombo di Sesto Calende che ha associato, ad una delle pagine più buie di questo nuovo secolo, anche la scomparsa del proprio Presidente, il ragionier Mauro Valentini, mancato lo scorso dicembre proprio a causa del Corona Virus.

Ora con alla guida Daniela Cardani , conosciuta come storico fiato di questa formazione musicale, torna alla socialità ed alla piazza dopo una lunga pausa.

Il calendario associava il terzo week end di settembre con lo storico evento de “Le Bande in Piazza”. «Una parata – spiega la Pro Sesto, sostenitrice dell’evento insieme all’amministrazione culturale e alla biblioteca -. che in questi anni è stata capace di portare nella nostra Città le più affermate bande musicali del Nord d’Italia richiamando anche formazioni dalla vicina Svizzera».

È con lo spirito legato alla ripartenza e la volontà di avvicinarsi nel migliore dei modi al 2022, anno in cui il Corpo Musicale Giovanni Colombo festeggerà i primi 200 anni della propria storia domenica 19 settembre, ore 11.

E quale miglior modo di una Matinée Musicale, appuntamento che porterà in Piazza De Cristoforis, il ‘salotto buono’ della Città, un ricco programma musicale che include anche un atteso debutto.

La banda, infatti, alternerà delle proprie esecuzioni con tre diversi piccoli gruppi da camera. Per l’occasione anche una novità legata alla marcia ‘La Bandiera” , che sarà eseguita per la prima volta in pubblico.

Il merito va al Maestro Marco Pizzimenti, da diversi anni Docente della Scuola di Musica che prepara al proprio interno le nuove figure del Corpo Musicale, che ha voluto omaggiare la Banda stessa dimostrando la propria riconoscenza ed il proprio affetto.

E non è un caso che sarà lui stesso a dirigere ‘La Bandiera’ in questa prima occasione.