Tempesta sul Varesotto: allagamenti a Malpensa, due persone intrappolate in un sottopasso

Come previsto dal documento di allerta meteo della centrale di protezione civile regionale una nuova ondata di maltempo ha cominciato ad abbattersi sul Varesotto.

I primi forti rovesci sono arrivati dopo le 17 dalla sponda del Verbano e dal Novarese sulle aree del Gallaratese (Somma Lombardo, Gallarate, Vizzola Ticino, Golasecca e Arsago Seprio), dove a tratti c’è stato un vero e proprio nubifragio. Altre segnalazioni arrivano dalla zona a nord della provincia.

I vigili del fuoco stanno intervenendo con diverse squadre nei comuni limitrofi all’aeroporto intercontinentale di Malpensa per diversi allagamenti. “Risultano allagati alcuni sottopassi e alcune strade -spiegano dal Comando-. Sono state salvate due persone rimaste intrappolate in un’autovettura sommersa dall’acqua. Si stanno effettuando delle verifiche in altre auto sommerse. Decine le richieste”.

Particolarmente colpita l’area dell’aeroporto dove, come segnala Vola Malpensa, diversi aerei sono rimasti in attesa di atterrare a causa delle pessime condizioni meteo mentre altri, come segnalato da Aeroporti Lombardi, sono stati dirottati sugli scali di Orio e Linate. Le piste risultano attualmente chiuse

Forte temporale zona Malpensa, rateo zero in questo momento ⛈️

Visibilità quasi 0, anche in altri apt

Strong storm in the Malpensa area, zero rate at this time…@flightradar24 @DeskAeronautico @malpensanews @malpensa24 @eurocontrolDG @aptlombardi @leonard_berberi pic.twitter.com/kCvmfuZ88P — Vola Milano Malpensa [MXP] (@VolaMalpensa) September 16, 2021

Allagamenti consistenti si registrano anche nell’area di Cargo City dello scalo. In particolare diverse segnalazioni di allagamenti riguardando il piazzale di parcheggio (come mostrato nelle foto) e anche in alcuni locali interni della struttura si sarebbe infiltrata l’acqua.

(seguono aggiornamenti)