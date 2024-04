Incendio divampa in un’azienda nell’area industriale di Saronno

Un grosso incendio è divampato questa mattina, martedì 30 aprile, nella zona industriale di Saronno. Le fiamme sono divampate intorno alle 9 in un’azienda specializzata nella lavorazione di lamiere e metalli in via Basilico.

Secondo le prime, parziali, informazioni sarebbe partita una scintilla, dal quale sarebbe poi divampato l’incendio.

Non ci sono feriti né intossicati. Immediato l’intervento di diverse squadre dei comandi di Varese, Milano e Monza-Brianza per domare l’incendio.

Intervenute quattro autopompe, due autobotti, un autoscala e alcuni automezzi di supporto, insieme a polizia locale e ambulanza.