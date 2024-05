A Vergiate un gruppo di case finisce sott’acqua a causa della pioggia incessante

Tra le zone dove il diluvio di stanotte ha provocato più danni c’è l’area di collegamento tra l’abitato di Vergiate e quello della frazione di Corgeno.

In questa zona, in un’area abitata, si è formato un grosso allagamento che nella notte ha costretto all’intervento in forze dei vigili del fuoco. In via per Corgeno una strada con quattro case è finita sott’acqua.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Tradate e da Somma Lombardo, con 6 motopompe con una capacità di aspirazione di circa 6mila litri d’acqua al minuto che si sono messe subito al lavoro. In via per Corgeno è arrivato anche l’assessore ai lavori pubblici del comune di Vergiate.

Dalle 5 del mattino sono giunti in forze anche i volontari della Protezione civile.