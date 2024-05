Maria Pia Abbracchio a Saronno per parlare di ricerca e formazione

Appuntamento con Azione Saronno per parlare di futuro, Europa e ricerca. Sabato 18 maggio a partire dalle 16 a Villa Gianetti si parlerà di strategia europea per la ricerca insieme a Maria Pia Abbracchio, vicerettore dell’Università degli Studi di Milano e candidata con Azione al Parlamento Europeo e due ricercatori del nostro territorio: Maria Rosa Antognazza – Center for NanoScience & Technology dell’IIT e Matteo Fabris – Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino.

La moderazione dell’evento sarà affidata ad Alessandra Toni, giornalista di VareseNews, esperta, tra le altre cose, proprio di formazione e ricerca.

“A Saronno vogliamo continuare a parlare di educazione e di investimenti strategici sul futuro dei nostri giovani. La ricerca rappresenta un investimento strategico per lo sviluppo sociale, culturale ed economico ed è – in un certo senso – il compimento della formazione di eccellenza che il nostro Paese è in grado di fornire, anche nella nostra città – dichiara il segretario saronnese di Azione, Francesco Ricca -. Occorre avere un serio piano su questo e su tutte le altre dimensioni dell’educazione e della cultura, leve strategiche di crescita sostenibile e per questo sosteniamo con forza candidature come quella della professoressa Abbracchio, che siamo onorati di ospitare nella nostra città”.

Sono attesi anche i saluti di Elena Bonetti – vicecapogruppo di Azione alla Camera ed ex Ministro nel Governo Draghi – e di Giusy Versace – Senatrice di Azione e vicepresidente della commissione Istruzione.

“Per noi questa campagna elettorale è l’occasione di illustrare il nostro programma per il Paese e per l’Europa – ha sottolineato il segretario provinciale, Franco Binaghi – Dobbiamo ripartire dalle competenze e dalla programmazione, con serietà e pragmatismo, in modo da arrivare il più possibile pronti alle grandi sfide che ci attendono”.