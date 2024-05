I Campionati Provinciali Ragazzi a Saronno

Si sono svolti proprio a Saronno l’11 e il 12 maggio i Campionati Provinciali Ragazzi, che hanno visto partecipare i giovanissimi atleti Osa Saronno Libertas in una gara organizzata dalla società di casa.

Tante le prestazioni da segnalare: Giovanni Robbiati si è imposto sia nel lungo sia nei 60 h; Sophia Gissi nel Vortex; Luna Monari nella marcia; Chiara Gurioli seconda nei 60 h, nel lungo e nel vortex; Francesco Della Martina terzo nel vortex; Mattia Nuzzi terzo nel salto in alto.

Sono inoltre arrivati due nuovi record di società nel lancio del martello, specialità promozionale per la categoria Ragazzi, con i 44 metri di Sophia Gissi e i 26 di Matteo Bianchi.

In generale, tutti i ragazzi scesi in pista si sono migliorati e la Osa si è distinta per l’organizzazione, contando anche sull’aiuto di tanti genitori che hanno dato una mano per tutta la durata delle gare.