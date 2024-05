Come ogni anno la storica corsa in montagna che dalla piazza del piccolo paese di Luvinate porta in cima al Campo dei Fiori ha visto il via il 1 maggio. A sfidarsi in circa 100 podisti, alcuni accompagnati dal proprio cane, altri con i bastoni per sfidare le salite.

Galleria fotografica In 100 di corsa per la 58^ edizione dello Scarpone Luvinatese 4 di 13

Alle ore 10 in piazza don Luigi Sironi il via, con il corteo di atleti colorati che hanno sfidato anche la giornata uggiosa. A seguire, pranzo al parco del sorriso e premiazioni, mentre nel pomeriggio la corsa per i più piccoli, la 20ª edizione dello scarponcino.

Per tutta la giornata, al parco del sorriso è aperto lo stand gastronomico con possibilità di asporto, con tante prelibatezze in particolare polenta e asino per scaldarsi in questi giorni di temperature “invernali”.