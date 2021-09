Tragedia in stazione a Somma, morto un 29enne

Il 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti nell’area della stazione di Somma Lombardo per soccorrere un 29enne: nonostante le manovre di rianimazione proseguite sul posto il giovane uomo è deceduto.

L’allarme è scattato intorno alle 15.20 nella zona del magazzino merci della stazione, in via 4 novembre dopo la chiamata di una persona che passava in zona (l’area del magazzino è usata a parcheggio dai pendolari.

Sono intervenuti i soccorritori con ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco chiamati a recuperare l’uomo, che aveva compiuto un atto di autolesionismo.

L’immediato soccorso purtroppo non è bastato a salvare il 29enne: il decesso è stato constatato sul posto.