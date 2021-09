Uisp: un weekend con il cane, e molto di più con l’associazione Ciac

Un weekend con il proprio migliore amico a quattro zampe, all’insegna delle passeggiate in montagna: è la proposta di CIAC, che per l’ultimo fine settimana di settembre propone una piccola vacanza “a 6 zampe” in quel di Alagna, in Valsesia.

Camminate in riva al fiume, attività pensate appositamente per il divertimento di cani e padroni, una passeggiata verso l’Alpe Pile al rifugio Pastore, e una giornata all’Oasi Zegna e Bielmonte, sulle alpi Biellesi. Tutti in alloggio in ampie camere o mini appartamenti nel Residence Indren Hus, nel centro di Alagna. Un fine settimana per chi vuole trascorrere un momento di relax in compagnia del proprio cane, con operatori specializzati che hanno organizzato le attività in base alle esigenze di chi vive “a 6 zampe”.

Un’iniziativa che vuole compattare il gruppo che già gravita attorno alla Scuola Ciac, che riapre i battenti sabato 11 settembre con i corsi professionalizzanti per operatore ed educatore cinofilo: 200 ore di formazione teorico-pratica più 100 ore di tirocinio raggruppate in 12 week end, che culmineranno con altri due fine settimana dedicati agli esami per ottenere la qualifica.

Da sempre la bandiera Uisp Varese nel mondo dedicato agli amici a 4 zampe, Ciac si occupa da sempre della corretta formazione di cani e padroni, il “binomio” che dura una vita. Infatti, oltre ai corsi di qualifica professionale, saranno presto in partenza anche le attività dedicate all’educazione dei cuccioli e dei cani più grandi, oltre alle attività ludico-educative pensate per migliorare il rapporto con il proprio umano di riferimento. Gli operatori specializzati, poi, offrono anche servizi dedicati per situazioni particolari, e svolgono pet therapy in strutture adatte.

Una realtà che cammina bene sulle proprie gambe, e che nell’associazione dello Sport Per tutti ha trovato la casa e il punto di partenza più adatti.