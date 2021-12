Incidente sulle piste da sci ad Alagna, muore ragazzo di 15 anni

Era dotato di tutte le attrezzature previste per lo sci, a partire dal casco, il quindicenne morto in ospedale a Novara per le lesioni riportate in una caduta in pista ad Alagna Valsesia.

Si sta ricostruendo in queste ore la dinamica dell’incidente accaduto sul tracciato ‘di rientro’ che da Pianalunga riporta ad Alagna, una pista per principianti: le dotazioni non devono essere servite a salvare la vita al giovane caduto sabato 18 dicembre mentre con un gruppo di altri ragazzi e il maestro di sci stava sciando su una pista abbastanza semplice e in quel momento in condizioni ottimali. La vittima è F. A. originario di Nebbiuno ma residente ad Invorio. Il ragazzo è stato trovato fuori dalla pista privo di conoscenza a causa di un trauma al capo.

Sul posto è intervenuta una pattuglia specializzata del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che, dopo avere stabilizzato il ragazzo, ha provato a rianimarlo.Le indagini sono in corso per risalire ad eventuali responsabilità nell’incidente, e per accertare che le dotazioni che possedeva la vittima per l’attività sportiva fossero conformi agli standard di sicurezza.