Ultima di Supercoppa, la Openjobmetis fa visita all’imbattuta Sassari

Si chiude su un parquet storicamente difficile, quello del PalaSerradimigni, il cammino della Openjobmetis in Supercoppa: martedì 14 settembre alle 19 i biancorossi sfidano in trasferta Sassari, con quest’ultima formazione forte della qualificazione già in tasca per la fase a eliminazione diretta. A suon di vittorie, visto che è ancora imbattuta dopo tre incontri.

Un test di ottimo livello per Varese, che ha sì battuto Cremona domenica sera ma che deve – lo abbiamo sottolineato anche nella cronaca della Enerxenia Arena – migliorare ancora molto sotto il profilo del gioco collettivo, specie in difesa. Dopo il match con la Vanoli, coach Adriano Vertemati è stato però molto chiaro: «Andiamo a Sassari per provare a vincere con gli strumenti che abbiamo a disposizione. L’ho detto ai ragazzi nello spogliatoio: proviamoci, altrimenti non ha senso volare in Sardegna».

Nella partita di andata il Banco Sardegna vinse di 10 punti, 82-92 contro una Varese a tratti positiva e trascinata da un Alessandro Gentile che ne infilò 31 prima di finire a spintoni con il pivot della Dinamo, Christian Mekowulu. Di solito queste cose nascono e finiscono lì, auguriamoci che non ci sia un secondo round confidando anche sulla presenza tra i sardi dell’altro Gentile, Stefano. A Masnago, ricordiamo, Sassari tenne medie realizzative altissime dall’arco dei tre punti, merito certamente della mano di Logan e soci fors’anche aiutati da una retroguardia biancorossa non così solida. Vedremo se in questi giorni sono stati fatti passi avanti.

Va detto che tenere a bada il Banco non è semplice: Demis Cavina ha tanti giocatori di qualità in grado di fare canestro. Di Logan è superfluo parlare, ma anche Clemmons e Battle hanno fatto capire di poter risolvere lunghi tratti di partita se necessario. E poi le ali Bendzius, Burnell e il più giovane Treier, aggiungono fisicità a buone mani anche se all’andata Jones ha fatto per bene il proprio dovere. Varese terrà di nuovo fuori Trey Kell che prosegue nel suo lavoro per guarire dal problema alla tibia in vista dell’inizio del campionato. Probabile che, come domenica sera, Vertemati dia spazio in quintetto a Giovanni De Nicolao per non snaturare troppo il quintetto con Gentile playmaker; alternative a queste due soluzioni, comunque, non ce ne sono.

