Openjobmetis, secondo stop. Ma contro Sassari è una Varese migliore

Seconda sconfitta in altrettante gare di Supercoppa per la Openjobmetis, piegata in casa dal Banco Sardegna Sassari (82-92). Verdetto, comunque, ben diverso rispetto a lunedì: la squadra di Vertemati ha messo in campo un gioco e un atteggiamento decisamente migliori. Protagonista numero uno Alessandro Gentile, 31 punti prima dell’espulsione congiunta con Mekowulu (che lo aveva colpito). Sempre decisivo l’eterno Logan per i sardi.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – BANCO SARDEGNA SASSARI 82-92

(26-23, 45-47; 67-74)

VARESE: A. Gentile 31 (12-21, 1-4), Wilson 5 (1-2, 1-5), Beane 9 (3-7, 0-2), Jones 10 (4-9, 0-2), Egbunu 13 (5-6); Sorokas 3 (0-1, 1-1), De Nicolao 2 (1-2), Ferrero 9 (3-3 da 3), Caruso. Ne: Librizzi, Virginio. All. Vertemati.

SASSARI: Clemmons 12 (1-5, 3-3), S. Gentile 6 (0-2, 2-2), Burnell 13 (4-5, 1-1), Bendzius 12 (3-3, 0-1), Mekowulu 15 (4-7); Gandini, Devecchi, Treier 3 (0-1, 1-3), Battle 10 (3-5, 0-2). Ne: Chessa, Borra. All. Cavina.

ARBITRI: Baldini, Di Francesco, Pepponi.

NOTE. Da 2: V 26-48, S 18-34. Da 3: V 6-17, S 12-19. Tl: V 12-16, S 20-22. Rimbalzi: V 26 (10 off., Jones 9), S 32 (7 off., Mekowulu 5). Assist: V 15 (Beane 6), S 16 (Battle 4). Perse: V 8 (Wilson, Egbunu 3), S 13 (Logan, Clemmons 3). Recuperate: V 5 (Wilson 2), S 3 (Clemmons 2). Usc. 5 falli: nessuno. F. tecnico: Logan (33.36). Espulsi: A. Gentile e Mekowulu (36.10). Spettatori: 600.