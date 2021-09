Alle spalle di Gentile si rivede capitan Ferrero

GENTILE 8 – Trentuno punti con il 52% dal campo, con 5 rimbalzi e 3 assist e con una serie di canestri nonostante raddoppi e trappole difensive. Si sono visti esordi peggiori sul parquet di Masnago. Poi – lo abbiamo scritto in cronaca – è evidente che il gioco non possa sempre e solo accentrarsi su di lui (né su chiunque altro), però è anche giusto cavalcare chi come lui ha la mano bollente. Peccato per l’espulsione: non ha iniziato lui ed è comprensibile la reazione, però dovrà stare attento in futuro perché sono cose che possono capitare.

Galleria fotografica Supercoppa: Openjobmetis Varese - Banco Sardegna Sassari 82-92 4 di 40

BEANE 6,5 – Paga qualche volta dazio a giocatori come Clemmons e Logan che sanno come ritagliarsi spazi e guadagnare falli. L’ex romano, che ha bisogno di essere al top per difendere al meglio sui piccoli, mostra però una condizione in crescita e fa ben sperare per l’inizio del campionato. Da riguardare la sua schiacciata verso la fine del secondo quarto.

SOROKAS 6 – Una botta in allenamento ne limita un po’ il potenziale. Trova una bella bomba e dà solidità diffusa, senza però dare un’impronta forte alla partita.

DE NICOLAO 6 – Altro biancorosso con qualche problema infermieristico, appare comunque più incisivo rispetto a Cremona.

WILSON 5 – L’abbiamo detto nell’articolo principale: in questo momento per lui serve di più il sostegno che il mugugno. Ovvio però che la pagella non può essere positiva: 1 su 5 da 3, appena 5 punti e la frittata nel finale quando il destino (e una bella giocata difensiva) gli hanno messo in mano due palloni importanti.

EGBUNU 6 – Trova l’amico e connazionale Mekowulu sotto canestro e se la cava piuttosto bene nella lotta dentro all’area. John però non brilla a rimbalzo e talvolta non è reattivo a dovere sugli scarichi. Sufficiente sì, ma non di più.

FERRERO 7 – Il più amato dal pubblico, si rimette in mostra nel giorno in cui il pubblico torna sugli spalti. Tre bombe su tre, belle e importanti: Vertemati lo premia con 16′ di utilizzo.

JONES 6 – Una sufficienza che dev’essere letta all’insù, perché finché gambe e polmoni seguono le sue idee, l’americano viaggia a ritmi interessanti. Poi la condizione cala e il rendimento va nella stessa direzione, così nel finale diventa sempre meno incisivo. Però, in chiave futura, lo prendiamo eccome visto che fa a lungo meglio di un giocatore forte e quadrato come Bendzius.

CARUSO S. V. – Tre minuti per andare a referto con Varese una prima volta. Benvenuto.