Infortuni sul lavoro “insostenbili”, il sindacato insiste nel chiedere investimenti sulla prevenzione

Dopo l’ennesimo infortunio mortale dove ha perso la vita un lavoratore pubblichiamo la nota sindacale integrale pervenuta alla redazione.

L’infortunio mortale del lavoratore Hamid Obid dell’azienda Techno Mould di Gornate Olona (VA) ci impone un ulteriore riflessione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e non si trovano mai le giuste parole che descrivano lo sgomento per quanto accaduto.

Infatti, è solo con un concreto investimento in formazione e prevenzione che si potrà raggiungere l’obiettivo, comune e caro a tutti noi, di garantire che lavoratrici e lavoratori operino in sicurezza. Pur riconoscendo che in provincia di Varese si sono costituiti gruppi di lavoro e si sono sottoscritti altrettanti importanti accordi, non possiamo oggi dire di aver fatto passi avanti sufficienti a garantire luoghi di lavoro sicuri e, come dimostra questo ennesimo infortunio, resta ancora molto da fare.

L’impegno a ricercare soluzioni concrete e adeguate resta una nostra assoluta priorità e per questo ci impegniamo a organizzare un attivo dei delegati alla sicurezza (RLS/RLSSA) al fine di continuare a diffondere la cultura della prevenzione. Divulgare la giusta informazione sulla prevenzione è strumento necessario perché all’interno di tutte le realtà lavorative ci si attivi per far si che si possano seguire tutte le procedure e le linee guida fondamentali per la sicurezza di tutte le persone. Occorre l’impegno di tutti.

Gli infortuni sul lavoro sono davvero un numero ormai insostenibile e ricordiamo che non sono solo mortali, ma spesso causano importanti menomazioni che impattano sulla qualità della vita delle persone e delle loro famiglie. Per questo esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza alla famiglia di Hamid e a tutte le famiglie colpite da tragedie simili.

Davide Maragna, Filctem CGIL Varese

Carlotta Schirripa, Femca CISL dei Laghi

Antonio Parisi, Uiltec UIL Insubria