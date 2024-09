Il Ministero della Magia Italiano annuncia il ritorno dei Giochi della Magia

Riprendiamo e pubblichiamo il comunicato stampa ricevuto via gufo dal Ministero della Magia

I Giochi della Magia 2024 sono alle porte e a presentarci il programma dell’evento più magico dell’anno, ci saranno la coppia di giovani maghetti più famosa del mondo magico.

Harry Potter e la giovane Hermione saranno al Borducan il pomeriggio di domenica 29 settembre dalle 15 alle 18.

Alle 15.00 consegneranno la pergamena del Ministero della Magia con date e orari delle “Cene magiche” e delle “Merende magiche” con nuovi laboratori e spettacoli di magia.

Poi fino alle 18.00 mostreranno a Streghe, Maghi e Babbani i nuovi incantesimi che hanno scoperto nelle loro ultime avventure.

Consigliamo a tutti i Maghi e le Streghe di portare la propria bacchetta per esercitarsi negli esercizi di incantesimi in vista dei giochi che si svolgeranno a ottobre.

I Maghetti del primo anno presenti potranno anticipare la selezione delle Case, sarà proprio Harry Potter a portare con sé il Cappello Parlante e ad iniziare la selezione per conto della Professoressa McGranitt che non potrà essere presente per impegni didattici.

Perché partecipare?

Solo chi parteciperà all’evento del 29 settembre:

– potrà assaggiare la speciale Burrobirra del Sacro Monte di Varese

– otterrà un buono sconto del 20% sulla prenotazione delle “Cene Magiche” di ottobre e novembre

– potrà prenotare in anticipo i laboratori di magia a numero chiuso che si terranno nelle domeniche di ottobre

Il Borducan sarà già allestito a tema?

Non ancora, questo è un evento preparativo, l’allestimento sarà pronto dalla seconda metà di ottobre, date e orari degli spettacoli saranno comunicati da Harry Potter in persona il giorno 29 settembre.

Saranno disponibili bevande magiche per la merenda?

Sarà disponibile la Burrobirra, il resto del menù magico sarà invece pronto per i “Giochi della Magia 2024”. Non mancheranno le caramelle “Tutti i gusti +1”.

Si può venire vestiti a tema?

La risposta è assolutamente sì: è quasi obbligatorio per un Potterheads vestirsi con i colori della propria casata.

In alto le bacchette!

L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

CONTATTI

Hotel Al Borducan

via Beata Caterina Moriggi 43, 21100 – Varese (VA)

T: +39 0332 220567

@: info@borducan.com

Sito |Facebook | Instagram