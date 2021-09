Ultime visite alla grotta di Remeron a Comerio, con cena a base di cinghiale

Il mese di ottobre sarà l’ultimo della stagione di apertura della Grotta Remeron a Comerio e, alle tradizionali escursioni, si aggiungeranno anche momenti destinati alla convivialità presso la Colonia Rossi di Barasso: primo appuntamento venerdì 1 ottobre, dalle 19.30, con una cena interamente dedicata alla carne di cinghiale, il cui ricavato sarà finalizzato al miglioramento della fruizione turistica del territorio del campo dei fiori e della Grotta Remeron.

“Il 2021 è stato per alcuni aspetti più complicato della scorsa stagione: le limitazioni dovute alla pandemia hanno fatto sì che la grotta dovesse rimanere chiusa nei primi mesi dell’anno e ci hanno privato completamente delle viste da parte delle scolaresche, ma possiamo dire che i numeri dei turisti rimangono soddisfacenti, anche se inferiori del 30% rispetto alla stagione 2019, l’ultima dell’era pre-covid” dichiara Mauro Gamberoni, presidente dell’Associazione Invenire, ente gestore della cavità, “stanno proseguendo comunque parecchi progetti, a partire da SOS Chiro curato dal Parco Campo dei Fiori per la sistemazione dei cancelli di ingresso delle cavità per tutelare i chirotteri, alla progettazione di uno sviluppo del percorso turistico che potrebbe rendere ancora più particolare la visita; non posso che ringraziare tutti gli enti che continuano a sostenere questi progetti, a partire dal Parco Regionale, i Comuni di Comerio, Barasso e Luvinate, sino a Regione Lombardia: senza di loro non sarebbe stato possibile questo percorso di miglioramento continuo che ora vede anche la Remeron presente nell’Associazione delle Grotte Turistiche Italiane”

Per tutto il mese di ottobre, sabato e domenica alle 9.30 e 10.15, salvo maltempo, sarà possibile ancora partecipare alle escursioni lungo i sentieri 10 e 12 del Parco Campo del Fiori arrivando poi nel suo cuore, a 50 metri di profondità, all’interno della Grotta Remeron e gustare al ritorno dall’escursione, durata circa 3 ore, buoni piatti della cucina tipica lombarda presso la Colonia Rossi.

Per prenotazioni cena presso Colonia Rossi mail prenotazioni@coloniarossi.it

Per prenotazioni escursioni www.grottaremeron.com

Informazioni telefonica al 0332 1950604