Ultimi giorni per “Recondite armonie”, la mostra che porta nelle case gallaratesi di una volta

Il prossimo fine settimana è l’ultimo in cui sarà possibile visitare la mostra “Recondite armonie”, che porta alla scoperte delle atmosfere, del fascino e dei valori delle famiglie gallaratesi di un tempo.

La mostra è promossa dal Centro Culturale Tommaso Moro e ospitata negli spazi del cortile di Casa Grassi, di proprietà della parrocchia, nella centrale via Postcastello: «Aperta lo scorso 16 settembre la mostra ha avuto, sin dal suo avvio, un notevole successo di pubblico al punto che si è deciso di prolungarla al 3 ottobre. Sono infatti oltre un migliaio i visitatori che hanno voluto lasciare un commento, sempre molto positivo, sulla mostra, appezzando la proposta e manifestando stupore e ammirazione per i manufatti esposti e per le storie raccontate».

Nel periodo di apertura della Mostra sono inoltre stati proposti due eventi: la proiezione del fil di Pupi Avati “Lei mi parla ancora” (venerdì 24); l’interessante incontro dal titolo “Famiglia: c’è ancora speranza?” con la dott. Vittoria Maioli Sanese, psicologa della coppia e della famiglia e la dott. Gabriella Ottonelli, direttrice del Consultorio di Gallarate (martedì 28). «E anche questi due appuntamenti, occasioni per approfondire i temi della mostra, hanno visto la partecipazione di tante persone interessate. Ancora qualche giorno a disposizione per non perdere l’occasione di vedere qualcosa di bello!»

RECONDITE ARMONIE

Fino al 3 ottobre 2021

Casa Grassi in via Postcastello, 9 – Gallarate

Orari:

da Lunedì a Giovedì: 16:30 / 19:00

Venerdì: 16:30 / 19:00 – 21:00 / 22:30

Sabato: 10:30 / 12:30 – 16:30 / 19:00 – 21:00/22.30

Domenica: 10:30 / 12:30 – 16:30 / 19:00

INGRESSO LIBERO