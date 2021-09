Un aereo carico carico di…influencer per promuovere la “Casa di carta”

Se siete tra quelli che non vedono l’ora di vedere la quinta stagione della Casa di Carta non andate su twitter. Non cercate #LaCasadicarta #lacasadicarta5 #LaCasaDePapael5. Cancellate l’account: guardatevi la serie e poi riapritelo.

Lo spoiler vi aspetta dietro l’angolo: su twitter c’è tutto…No tranquilli, noi non vi deremo niente. Tranne che ci sarebbe piaciuto essere sull’aereo che è transitato da Malpensa destinazione Genova, un Boeing 737 della Air Horizont riverniciato con la singolare colorazione de “La Casa di Carta” (la foto è della pagina Facebook Airplanes Rare and Special Liveries). Un’idea di Netlfitx per lanciare con il botto la quinta serie.

A bordo influencer selezionati tra coloro che fanno milioni di visualizzazioni raccontando sui social le serie tv, che hanno potuto vedersi la serie in anteprima durante le cinque ore di volo, ma che hanno dovuto tenere i telefoni spenti, come da protocollo. Precauzione inutile.