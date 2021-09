Un presidio davanti al Comune di Varese per Mimmo Lucano

Un presidio per Mimmo Lucano. È quanto si sta organizzando in queste ore a Varese dopo la condanna a tredici anni e due mesi di carcere per l’ex sindaco di Riace, ritenuto un simbolo dell’integrazione e che è stato travolto da un’inchiesta della procura di Locri che ha ipotizzato l’esistenza di un sistema criminale dietro quello che nel mondo era conosciuto come ‘paese dell’accoglienza’.

La condanna è arrivata oggi -giovedì 30 settembre- e proprio per questa sera a Varese è previsto un momento per esprimere la propria vicinanza a Mimmo Lucano. L’appuntamento che sta rimbalzando su social e chat è per le 21.30 davanti a Palazzo Estense.

“L’invito è per un sit-in silenzioso e privo di bandiere -si legge in uno dei messaggi-. Non si tratta di campagna elettorale. Ciascuno, se lo ritiene, condivida a proprio modo”.