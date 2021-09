Il Varese apre la campagna abbonamenti online

Da domani – giovedì 17 settembre – sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti per la stagione 2021/22 del Città di Varese in modalità on line attraverso la piattaforma Diyticket (QUI IL LINK).

Dopo le diverse giornate di apertura dei botteghini dello stadio “Franco Ossola”, sarà quindi possibile sottoscrivere la tessera stagionale anche in via telematica. Dalle 12:00, attraverso il link che sarà pubblicato sul sito della società sotto la voce “Biglietti”, si potrà procedere con la sottoscrizione online.

Intanto martedì 21 settembre sarà il giorno del via dell’attività riservata alle annate della scuola calcio fino ai 2016. Appuntamento alle 17:00 al campo delle Bustecche, con gli istruttori Marco Caccianiga e Gabriele Cotta che accoglieranno i ragazzi e ragazze, per poi andare in campo alle 17:30 nel primo allenamento.

I giorni di allenamento saranno martedì e giovedì. Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a settoregiovanile@cittadivarese.it oppure telefonare allo 03321301356.