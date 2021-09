A Varese una “Giornata delle Meraviglie” contro la guerra

Sarà una giornata ricca di laboratori e spettacoli per bambini, sempre alla ricerca della meraviglia. Verrà proposto in tutte le piazze il laboratorio “Le dodici fatiche dei bimbi della guerra” per sensibilizzare sulle problematiche legate ai bambini che vivono nelle zone di guerra.

In conclusione verrà lanciata la Laterna della Meraviglia, per far si che la meraviglia possa volare lontano e raggiungere tutti.

Durante questa giornata si potrà anche donare un aiuto concreto alla nostra Meraviglia di Scuola che nasce nel villaggio Al Mosader in una delle zone più povere ed emarginate della Striscia di Gaza, proprio per sostenere 220 bambini dai 3 ai 6 anni in un percorso che faccia riappropriare loro del dono della meraviglia.