A Varese inizia il countdown per la prima “Giornata della Meraviglia”

Sarà una giornata ricca di laboratori e spettacoli per bambini quella del 17 ottobre 2021, una giornata per ricordare a tutti che ogni bambino -anche e soprattutto quelli che vivono nelle zone di guerra- deve poter godere del dono grande della meraviglia.

La Giornata della Meraviglia si terrà in Siria, in Iraq, nella Striscia di Gaza, e in più di 30 piazze italiane. Il ricavato sarà devoluto al progetto “Una meraviglia di scuola” che permette a più di 200 bambini di frequentare la scuola materna all’interno della Striscia di Gaza.

GLI APPUNTAMENTI A VARESE

VILLA MYLIUS, VIA PAOLO VERONESE

ore 10.00 – 14.00

PIAZZA SAN VITTORE

ore: 10.00 18.00

ore: 10.00 18.00

CIRCOLO DI CAPOLAGO, VIA FE' 21

ore 14.30

ore 14.30

Diversi personaggi del mondo dello spettacolo, della TV e dello sport hanno accettato l’invito a sostenere con un breve video il significato di questa importante giornata, “perché un bimbo a cui regali meraviglia, sarà portatore di pace!”.

Maria Teresa Ruta e il suo messaggio