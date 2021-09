Varese Praticittà completa la sua squadra

Si è conclusa con le ultime presentazioni al Globe Cafè, la lunga presentazione della squadra di Varese Praticittà, che si è svolta in quasi “dieci puntate”.

Gli ultimi cinque candidati sono Matilde Berengan, Alberto Macchi, Edison Musaj, Miriam Ravizza, Sabrina Caravati

Matilde Berengan, 23 anni, laureata in architettura di interni, lavora in uno studio come progettista e designer.

Alberto Macchi è medico presso la Clinica di Otorinolaringoiatria dell’Asst-Settelaghi – Università degli Studi dell’insubria di Varese.

Edison Musaj, 21 anni, è nato in Sicilia, ha lavorato a Milano, in Svizzera, e a Londra, e ora vive a Varese dove vuole realizzare il suo futuro personale e di lavoro.

Miriam Ravizza, 44 anni, sposata, ha un figlio adolescente ed è attiva nella parrocchia della Brunella dove si occupa delle attività di volontariato dell’oratorio.

Sabrina Caravati, 41 anni, laureata in scienze finanziarie, è imprenditrice nel settore metalmeccanico e mamma.

Con loro si è completata una squadra che vede 32 candidati, il massimo consentito, 17 dei quali donne. L’età media della lista è 44 anni, il più giovane candidato ne ha appena compiuti 18.