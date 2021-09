Il varesino Edoardo Riganti è secondo nel tricolore Junior di motocross

Nei giorni in cui gli appassionati di motocross devono “incassare” la notizia del prossimo ritiro del leggendario Toni Cairoli – 9 titoli mondiali in bacheca – si è concluso il Campionato Italiano Junior, competizione dove per l’appunto si cercano gli eredi tricolori del campionissimo siciliano.

La manifestazione è terminata con la terza e ultima tappa sulla pista sabbiosa di Ottobiano in provincia di Pavia e ha “certificato” l’ottima stagione del giovane varesino Edoardo Riganti. Il portacolori del Manetta Team – la scuderia creata da Martino Bianchi allo scopo di crescere giovani talenti – si è piazzato al terzo posto di giornata e ha ottenuto i punti necessari per chiudere il tricolore di classe 65 cc in seconda posizione alle spalle del neo-campione italiano Andrea Uccellini.

Nella stessa categoria ha gareggiato anche il fratello minore di Edoardo, Pietro Riganti che quest’anno ha vinto la Coppa Italia debuttanti (ovvero i mini-piloti di 8-9 anni) e ha mostrato buone qualità in campionato finendo 9° assoluto contro avversari di età superiore.

I piloti varesini si sono anche aggiudicati il Trofeo Blue Crue riservato ai concorrenti in gara con le moto Yamaha, grazie anche al Team JMS di Christian Colombo che si è occupato della preparazione delle YZ 65 utilizzate dal Manetta Team. Anche per via di questo risultato, Edoardo e Pietro gareggeranno nella finale europea del Blue Cru. Si correrà a Mantova il prossimo sabato 25 settembre come gara di contorno all’attesissimo Motocross delle Nazioni.