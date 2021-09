Vetrine all’aperto di fine estate a Gallarate. Nel pomeriggio di sabato 11 settembre, dalle 15 alle 18, per le vie e le strade del centro esposizione di opere d’arte ed eventi. “Venite a scoprire le imperdibili offerte dei nostri commercianti”, recita la locandina dell’evento.

Parcheggio gratuito con disco orario. Esposizione di opere d’arte per le vie del centro e dalle 15.00 alle 18.00 animazione con cantastorie, lettura di fiabe e dj set.

Artisti che esporranno: Fabrizio Galli – Via Manzoni, Giorgio Bongiorni – Corso Italia, Marzia Parolini – Via Don Minzoni, Riccardo Focacci – Via dei Fiori, Lorenzo Cartisani – Piazza Ponti, Artisti in Movimento – Via Mazzini, Rupa Akhtar – Crocetta.