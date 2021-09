Viaggio nei comuni con un solo candidato sindaco: voci e volti della sfida contro il quorum

Sedicimila cittadini residenti in sei comuni della provincia di Varese andranno ad elezioni senza trovare sulla scheda elettorale una vera scelta tra rappresentanze politiche alternative. Sono i sei comuni dove a questa tornata elettorale si è presentato un solo candidato sindaco con una sola lista elettorale.

Per capire che aria si respira nelle comunità coinvolte Varesenews organizza un tour nei sei comuni attraverso il quale dare voce a cittadini e candidati. Con interviste e video appelli proveremo a capire con loro come si è arrivati ad avere una sola candidatura e che preoccupazioni ci sono in merito all’esito della tornata elettorale del 3 e 4 ottobre.

L’unica sfida in questi comuni sarà quella per il quorum: la legge elettorale dice che quando c’è una sola candidatura risulta eletta purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Se almeno la metà degli elettori non andrà alle urne le elezioni risulteranno nulle e si prefigura l’arrivo di un commissario prefettizio che resta in carica fino alla prossima tornata amministrativa per la gestione ordinaria dell’ente.

Ecco il calendario delle visite nei comuni:

Sabato 25

Lavena Ponte Tresa

Martedì 28

Comerio

Mercoledì 29

Luvinate

Giovedì 30

Clivio

Venerdì 1 ottobre

Cremenaga

Venerdì 1 ottobre

Brebbia