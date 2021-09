A Volandia torna Vanni Oddera con la mototerapia

Una giornata speciale ed emozionante aspetta molti ragazzi e ragazze a Volandia, insieme a Vanni Oddera e la fototerapia: l’appuntamento è per domenica 19 settembre, al museo del volo di Somma Lombardo, a partire dalle 10 con “Prendi il volo 2”, giunto alla seconda edizione.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Varese, dal Comune di Busto Arsizio e da Asst Valle Olona, è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare: è gratuito per i ragazzi disabili e oncologici e per i loro accompagnatori mentre prevede il regolare costo non maggiorato) del biglietto di Volandia, per tutti gli altri pari a euro 14 per gli adulti e a euro 6 per i bambini.

La fototerapia sarà alternata al Power Show di Oddera e il suo team, i Daboot, al famoso Power Show Acrobatico: potenza, adrenalina ed una energia contagiosa che si vivono sulla pelle e nell’anima.

Per accedere all’evento e’ indispensabile essere in possesso di Green Pass. All’interno della manifestazione inoltre ci sarà una vera e propria mostra con successiva sfilata di rombanti Harley Davidson a cura di Motoclub Sempione 33 e Kustom Road.

Per accreditarsi alla Mototerapia di Vanni Oddera (fino esaurimento posti) è possibile chiamare i numeri 3668769505 oppure 3346285550.

Mai Paura scalda i motori

Settembre è notoriamente il mese della ripartenza e Mai paura, la Onlus capitanata da Emanuela Bossi, mette la quarta: Mai Paura apre il calendario della seconda metà dell’anno con la cena di beneficenza finalizzata a raccogliere fondi per il “ Mai Paura Camp”, uno spazio polifunzionale in via Salvator Rosa a Busto Arsizio, per i ragazzi delle 27 associazioni che sono diventate inseparabili compagni di viaggio. La location della “ cena power” è ancora una volta Volandia, il Museo del Volo, che per l’occasione indosserà un abito elegante: sabato 18 Settembre si svolgerà “ Salta la cena” con protagonista Vanni Oddera.

Mise en place e menù saranno curati dalla classe e professionalità di Tondini Catering e la colonna sonora sarà curata dai Soldout Rock Cover Band.

È ancora possibile accreditarsi all’esclusiva cena di beneficenza telefonando al numero 3346258550.