A Ispra riparte la moda

Si svolgerà domenica 17 ottobre a partire dalle 15 a Ispra sulla spiaggia di fronte al Vespucci Ispra, la seconda edizione della sfilata di moda “Quando la moda è poesia – un tramonto in moda” organizzata da Outfit Inspiration Ispra ovvero il brand che riunisce Cinzia Piras Abbigliamento, Selfie Fashion Ispra, Top Sport 2 e Marilyn Moda Ispra coordinato da Davide Pagani ed Alice Cigardi.

La manifestazione vede la collaborazione di Residence Millenium, Vespucci Ispra, Fan Production e con la partecipazione straordinaria di Federica Perucchetti, Miss Lago Maggiore Lombardia, Fuck The Cancer e Associazione Articolo Tre di Varese.

«Siamo soddisfatti di poter tornare, a due anni dall’ultima volta, a sfilare in un luogo tanto significativo e ricco di fascino come il lungolago di Ispra ed avere l’opportunità in una cornice tanto prestigiosa di presentare le nostre collezioni autunno-inverno – sottolineano gli organizzatori – auspichiamo che questa nostro evento possa essere un primo e piccolo passo verso una ritrovata normalità».

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid e per l’accesso sarà necessario ed indispensabile essere in possesso del green pass.