Ai Mastini la “coda” sta stretta. Il Varese a Bressanone per vincere

In una trasferta complicata, i Mastini Varese vogliono tornare a vincere. La squadra di Tom Barrasso, che ha all’attivo una sola vittoria in cinque giornate, scenderà in pista alle ore 20 di sabato 23 ottobre sul ghiaccio di Bressanone per un match nel quale i gialloneri dovranno andare oltre al pronostico per muovere la classifica. (foto T. Munerato/Mastini)

Dopo il KO interno con l’Alleghe, il Varese si è ritrovato all’ultimo posto insieme al Como, bravo a trafiggere proprio i Falcons altoatesini che quindi hanno l’intenzione di vendicarsi subito, rendendo ancora più arduo il viaggio di Vanetti e compagni. I quali, però, dovranno cercare di ripetere quanto fatto ad Appiano, per darsi una nuova spinta ma anche per dare un segnale alla IHL, quello che i Mastini non hanno intenzione di fare corsa di coda.

Il Bressanone – 8 punti in 5 giornate – sono squadra capace di pattinare bene e di “rompere” il gioco avversario, potendo anche contare sulla vena di uomini come l’americano O’Shaughnessy, come Purdeller o Demetz. In porta, coach Gschliesser può schierare l’esperto Kosta e in generale la sua difesa garantisce una certa solidità, tanto che stupisce il KO di Como di sette giorni fa con cinque gol sul groppone. I Mastini, per evitare brutte sorprese, devono ancora ridurre le penalità “gratuite” e trovare maggiore efficacia sotto porta dove spesso i gialloneri creano occasioni ma non riescono a concretizzare.

La partita della Eishallen Brixen sarà affidata ai signori Gruber e Tirelli e sarà trasmessa, per gli appassionati, in diretta su Radio Village Network insieme al resto del turno tutto disputato al sabato.