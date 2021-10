Al parco con trenta grammi di hascisc: 27enne arrestato a Busto

Si allontana dal parchetto, si fa notare dalla gazzella dei carabinieri e finisce in manette. È successo a Busto Arsizio, nel quartiere Sant’Edoardo: la pattuglia del Nucleo Operativo stava passando nei dintorni del parco di via Rosolino Pilo e ha notato appunto un uomo che si allontanava di soppiatto.

Fermato, è risultato un cittadino tunisino classe ‘94, che effettivamente non era del tutto in regola, visto che in tasca aveva 30 grammi di hascisc.

Già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato, accusato di detenzione ai fini di spaccio. È stato processato per direttissima stamattina: ha l’obbligo di firma in caserma.