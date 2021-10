Alitalia addio, oggi l’ultimo volo

“Il comandante prende il microfono e annuncia che è il suo ultimo giorno di lavoro. E ringrazia il “suo” equipaggio che “da un mese vola senza retribuzione e senza garanzia alcuna per il proprio futuro”. Mi ha colpito la pacatezza La compostezza. Una sassata”.

“La comandante dell’aereo per Roma su cui sono è la mitica Antonella Celletti, storica prima donna pilota di Alitalia. Potrebbe essere l’ultimo volo mio volo con la storica Alitalia prima che passi a Ita. Anche lei vittima dell’ennesimo “ce lo chiede l’Europa””.

“Voli cancellati, telefoni staccati. #Alitalia è ormai non operativa e regioni come la Sardegna sono pressoché isolate. Io bloccato, non so come tornare a casa, yay”

Alitalia, ultimo giorno di volo. E passeggeri e dipendenti scrivono sui social messaggi di saluto (e cordoglio). 75 anni non si cancellano con indifferenza e cinismo, anche se gli ultimi anni della compagnia area sono stati travagliati e hanno visto scorrere un inutile fiume di denaro pubblico, che non è riuscito a salvare l’azienda. L’uscita di scena sarà questa sera, 14 ottobre, con l’ultimo volo della giornata l’Az1 586 Cagliari-Roma che dovrebbe partire alle 22.05 e atterrare a Fiumicino alle 23.10. L’aereo che trasporterà gli ultimi passeggeri con un biglietto Alitalia sarà un Airbus 320, di AirOne, intitolato a Primo Levi. Lo condurrà il comandante Andrea Gioia, 55 anni, formato alla scuola di volo Alitalia, con all’attivo 15 mila ore di volo.

Il fallimento della compagnia aerea, al momento, non è scongiurato. La nuova società Ita ha offerto 90 milioni di euro ai commissari per comprare il marchio di Alitalia e i «domini» del sito internet. I commissari della vecchia compagnia avrebbero voluto una somma più alta. Sul valore si è aperto un confronto serrato con la nuova società posseduta dal ministero dell’Economia. La decisione sulla vendita del marchio dovrebbe essere ufficializzata oggi. Ita farà domani i primi voli: il primo sarà il Milano Linate-Bari delle 6.20. Alle 7 partirà invece il Linate-Fiumicino e alle 8 il Fiumicino-Linate.

La nuova compagnia ha una flotta dimezzata rispetto a quella di Alitalia, in epoca pre Covid e ha 2800 dipendenti rispetto agli oltre 10 mila di Alitalia. I dipendenti di Alitalia in esubero sono circa 7000 e per quelli che non sono verranno assunti da Ita è stata concordata la cassa integrazione fino a settembre 2022.