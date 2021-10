Attacco hacker ai server di Aria. “Salvi i dati dei cittadini lombardi”

È stato un attacco hacker a oscurare questa mattina, venerdì 15 ottobre, il sito di Regione Lombardia e altre pagine collegate.

Lo rivela in una nota ARIA spa (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) : “Questa mattina i server di Regione Lombardia sono stati oggetto di un importante attacco hacker, proveniente dall’estero. L’attacco, di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), è terminato alle ore 15.10. Siamo riusciti a garantire la riservatezza oltre che l’assoluta protezione dei dati dei cittadini lombardi”.