Camion dei rifiuti finisce fuori strada a Cassano Valcuvia

Incidente stradale sulla strada tra Luino e Cuveglio, in territorio di Cassano Valcuvia: un camion della raccolta rifiuti Econord è finito fuori strada e si è ribaltato nel prato.

È accaduto alle 8.45, sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa in “codice rosso”, ma per fortuna il conducente – un uomo di 50 anni – non avrebbe riportato ferite gravi.

Sul posto anche i carabinieri di Luino e i vigili del fuoco per predisporre il recupero del mezzo pesante, che verrà attuato dalla stessa Econord con una sua autogru.



(Articolo aggiornato alle ore 9.50 di venerdì 1 ottobre 2021)