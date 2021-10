A Casalzuigno nuovi autori per le casette dei libri

Casalzuigno paese dei libri. Sono tre le casette collocate dell’amministrazione comunale in diversi luoghi del piccolo borgo della Valcuvia e utilizzate per permettere ai cittadini di prendere in prestito dei volumi di vario genere.

Una sorta di biblioteca fai da te che permette a grandi e piccini di scoprire romanzi, manuali d’arte, fumetti e tanto altro. Le casette sono state posizionate nel centro del paese, una nel parco vicino a palazzo comunale e una vicino alla scuola elementare. La terza casetta invece, ha trovato casa ad Arcumeggia, nel “paese dipinto” a pochi km dal centro.

“Leggere per sognare”, questo il nome del progetto, è nato per incentivare la lettura. I libri sono stati donati dai cittadini che li hanno messi a disposizione di tutti. E non è tutto. Oltre alle casette, l’amministrazione sta organizzato una serie di iniziative e incontri con scrittori.

Dopo la presentazione del libro “Due come noi” di Laura Valera, svolta il 9 ottobre, si terrà un altro evento: sabato 23 ottobre alle ore 15:30 ad Arcumeggia (sede della Proloco – Via Nuvoloni), Maurizio Miozzi converserà con Marilena Passera in merito alle vicende storiche di tutti i paesi della Val Veddasca con particolare riferimento alla capacità di saper vivere in un territorio isolato e spesso ostile.

Le casette accoglieranno poi i libri autografati dagli scrittori. Dopo la presentazione del loro lavoro, lasceranno una copia del volume in una delle casette, arricchendo la biblioteca “itinerante” del paese.

(Foto di repertorio)